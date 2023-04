Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para o seu signo neste sábado

Áries

A Lua passa o dia em sua quinta casa solar, harmonizando-se com o Sol em seu signo, querido Áries. Você pode se sentir apaixonado por alguém ou algo e desfrutar de espalhar amor e felicidade hoje. É um ótimo momento para se refrescar e rejuvenescer por meio de atividades de que você realmente gosta. Você irradia energia natural e confiança. Mais tarde hoje, pode haver um ar de impaciência em torno de questões relacionadas a finanças, família ou vida doméstica devido a um trânsito desafiador menor de Vênus-Marte. Em vez disso, pode haver pequenos desentendimentos com outras pessoas, pois suas perspectivas parecem entrar em conflito. Considere que as raízes dos problemas são prováveis ​​sentimentos de ego drenado ou negligenciado.

Touro

A Lua está no seu setor doméstico e familiar, querido Touro, e está em boa forma, favorecendo os relacionamentos familiares e as atividades domésticas. É um bom momento para superar um obstáculo emocional. É provável que você se sinta mais forte e positivo. As emoções tendem a se acalmar, especialmente se você encontrar um projeto ou causa que o entusiasma. Ainda assim, ainda hoje, um aspecto desafiador menor de Vênus-Marte pode agitar um pouco o pote! Alguém pode não estar respondendo a você como você deseja, ou suas palavras parecem mais duras do que você pretendia. Irritações, falta de timing ou constrangimento social são temporários, e é melhor não exagerar.

Gêmeos

Conexões com amigos ou sua conexão com seus sonhos e desejos podem inspirá-lo hoje, querido Gêmeos. Você está em boa forma para desfrutar de interesses pessoais e uma abordagem descontraída parece funcionar melhor. Pode servir como uma boa pausa e pode indiretamente levar a mais produtividade mais tarde. Você está lançando antenas mentais agora, tornando-o um ótimo momento para pegar ideias e petiscos interessantes. Socialmente, pode haver alguns erros mais tarde hoje. Necessidades e desejos são conflitantes, e nenhum dos lados quer se comprometer! Você pode passar algum tempo trabalhando nisso ou decidir que é melhor recuar e deixar que todos participem. De qualquer forma, é melhor ser gentilmente honesto agora para evitar mal-entendidos. Além disso, pense duas vezes antes de fazer compras, especialmente se você se sentir pressionado ou impaciente. O julgamento pode ser cancelado sob coação.

Câncer

Seu coração está fazendo as coisas funcionarem hoje, querido Câncer. Cuidar das finanças, coisas pessoais e questões de conforto vem naturalmente com a Lua em seu setor de recursos o dia todo. É um dia de encontrar para esclarecer seus objetivos. Suas emoções são estáveis ​​e você procura previsibilidade em seu mundo. Há alguma tendência para as pessoas interpretarem mal o espírito competitivo mais tarde, no entanto. Embora não deva dissuadi-lo de seu caminho, pode atrasá-lo um pouco enquanto você se ajusta para fazer pequenas acomodações e lidar com as distrações. As desconexões agora provavelmente serão impactantes ou duradouras.

Leão

A Lua passa o dia em seu signo, querido Leão, e uma mentalidade positiva vem prontamente, mesmo que você esteja lidando com pequenos aborrecimentos. Se há algo que você deseja compensar ou atualizar, agora é um bom momento. As energias do dia favorecem a influência pessoal. Você pode ter flashes de inspiração que o ajudem a resolver problemas. Mais tarde hoje, pode não ser fácil entrar na mesma página com os outros. Diferenças de gosto, método e estilo podem ser um pouco mais perceptíveis e irritantes do que o normal. Eles também podem levar a erros ou mal-entendidos. Felizmente, não é provável que sejam problemas genuínos, embora irritantes. Pode ser melhor “concordar em discordar” e seguir em frente. É particularmente importante evitar falar muito cedo sobre um assunto de forma pública ou profissional.

Virgem

A conexão Lua-Sol do dia em seus setores ocultos favorece o descanso e o tempo para reflexão ou reflexão profunda, querido Virgem. Você pode sentir uma sensação de renovação em relação a seus sentimentos sobre um assunto, admitindo sentimentos que tem evitado ou se compreendendo um pouco melhor. Mesmo assim, emoções e sinais mistos provavelmente ocorrerão mais tarde hoje, com um aspecto desafiador menor de Vênus-Marte entrando em jogo. Esse trânsito pode gerar um senso de urgência, o que pode ser útil para você se mexer, mas a impaciência pode levar a pequenos problemas. Afirmar-se com os amigos pode ser bom e até necessário às vezes, mas também pode ser mal interpretado, então você pode tentar tomar um cuidado especial para que alguma humildade brilhe.

Libra

A Lua passa o dia em seu setor de amizade, querido Libra, incentivando você a procurar pessoas com a mesma opinião ou que o aceitem como você é. Você tem bons canais de auto-expressão, especialmente por meio de relacionamentos. É um bom momento para dar aos outros espaço para serem eles mesmos, sem qualquer pressão para desempenho ou para medir – e tomar as mesmas liberdades. Você achará natural se conectar com seus sonhos e ideais. Mais tarde hoje, por mais que você queira derramar sua energia para alcançar seus objetivos, pode haver algumas distrações, provavelmente de natureza social ou emocional. É temporário, então tente não se preocupar com isso, tendo em mente que a impaciência pode te atrapalhar de alguma forma.

Escorpião

Alguém pode reconhecer o quão prático e valioso você pode ser hoje, querido Escorpião. Trabalho, deveres ou rotinas podem prosperar devido ao aumento da sua motivação. Você está mais visível hoje, quer tenha escolhido ser ou não, e as pessoas podem esperar que você assuma a liderança. Fazer as coisas é mais satisfatório do que o normal, pois a Lua se harmoniza com o Sol em seu setor de trabalho e saúde. Novos interesses e estudos podem ser emocionantes hoje em dia, mas mais tarde, pode ser um desafio se concentrar ou encontrar tempo de sobra. As interações pessoais podem ser tensas em alguns pontos, pois pode haver alguma impaciência para administrar. Observe a tendência de querer marcar pontos intelectuais quando uma abordagem sensível é melhor.

Sagitário

Você não tem medo de mostrar sua singularidade hoje, querido Sagitário, e descobrirá que tem uma audiência apreciativa. Você se orgulha mais de suas criações e sua capacidade de atrair pessoas e coisas para sua vida é forte. É um bom momento para fazer uma pausa para se refrescar e rejuvenescer por meio de passatempos ou entretenimento. Mais tarde hoje, enquanto nos dirigimos para um desafio menor Vênus-Marte, pode haver divergências sobre métodos e impulsividade para gerenciar. Uma pista falsa pode ser frustrante. As sensibilidades românticas podem entrar em conflito com os desejos, e o momento pode estar um pouco errado. É temporário, mas é melhor não forçar um tópico ou assunto delicado.

Capricórnio

Você está particularmente em boa forma para assuntos familiares, atividades domésticas e assuntos financeiros hoje, querido capricorniano. Os entes queridos são cooperativos e sua atenção pode estar na raiz de boas experiências agora. Você é mais perspicaz do que o normal, pois pode rapidamente cortar as motivações. Você está sintonizando as camadas ocultas e chegar ao fundo de uma situação é mais fácil do que o normal. Mais tarde hoje, o tempo pode ser um pouco errado. Quando alguém exige uma abordagem gentil, o outro é muito direto e é melhor tentar se encontrar no meio do caminho. Tente não se preocupar muito com pequenos períodos de incompatibilidade.

Aquário

Uma conversa leve pode fazer maravilhas hoje, querido Aquário, levando ou não a lugares concretos. Você gosta de ajudar os outros, principalmente no nível mental ou de conhecimento. Você está em um clima excepcionalmente sociável com a Lua em sua sétima casa solar o dia todo. A parceria ou a obtenção de perspectiva por meio de um ponto de vista diferente pode ser muito importante. Mais tarde hoje, a impaciência pode atrapalhar avaliações inteligentes com um aspecto Vênus-Marte em jogo. O trabalho e a vida doméstica podem parecer como se estivessem competindo um contra o outro. Você pode se sentir motivado a realizar determinados objetivos de trabalho ou saúde, o que pode estar por trás da tensão. Procure fazer pequenos ajustes e resolva administrar seu tempo com mais eficiência.

Peixes

Você pode se sentir um pouco mais confiante em seus recursos, trabalho ou rotinas hoje, querido Peixes. Você gravita para os métodos certos ou é capaz de farejar bons negócios e produtos úteis. A Lua transita pelo seu setor de trabalho e saúde o dia todo, e você pode ser superprodutivo, sentindo-se mais satisfeito emocionalmente depois de cumprir seus deveres e cuidar de seus deveres ou atividades de saúde. Mais tarde hoje, há uma certa tendência de apressar as coisas que exigem mais paciência. Pode ser melhor canalizar o excesso de energia para algo positivo, mas você pode querer evitar projetos e atividades com várias regras e etapas por enquanto. Pode haver pequenas divergências sobre estilos: quando alguém é diplomático, o outro quer uma abordagem mais direta.