Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

FANTASIAS E PRESSENTIMENTOS

Data estelar: Lua Nova em Áries.

Enquanto não desenvolveres discernimento suficiente para te antecipar aos resultados de ter posto em ação tuas visões e desejos interiores, continuarás colhendo os frutos amargos de confundir fantasias com pressentimentos, que as emoções subjetivas fazem parecer semelhantes, mas que depois da ação se mostram completamente diferentes.

As fantasias, é lindo imaginar, é interessante colocar em prática, mas trazem em seu ventre o inevitável destino da decepção, porque apesar dos “segredos” que circulam por aí afirmando que o pensamento cria realidades, afortunadamente não é bem assim que as coisas funcionam.

Os pressentimentos, por seu lado, antes de ser postos em ação parecem iguais às fantasias, mas são bem diferentes, porque são ecos do futuro real que te acena de lá da frente com teu verdadeiro destino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Selecione com sabedoria quais as atividades que hoje poderão ser empreendidas com eficiência, deixando de lado as outras, que apesar de tentadoras, só provocariam dispersão, algo que neste momento sua alma não precisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O ar está estranho e pairam sensações difíceis de interpretar. Pois bem, que sejam difíceis de interpretar não há de levar sua alma a cometer o equívoco de as interpretar como profecias malignas e negativas. Isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os interesses das pessoas envolvidas, mesmo que discordantes, terão de encontrar um ponto em comum para se unirem, porque sem união não haverá vencedores, só derrotados. A força do grupo há de prevalecer, só ela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As inquietações interiores se revestem de argumentos poderosos para ficarem dando voltas em sua mente. Porém, se você pensar um pouco mais subjetivamente, descobrirá que esses argumentos são todos fantasiosos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando o ânimo se eleva é propício aproveitar a situação e se atrever a fazer mais do que o normal, porque, inclusive, essa elevação de ânimo não é nada normal, não é ela que domina a maior parte do tempo. Ou não?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O medo sempre estará por aí, ao alcance da consciência, mas nem sempre dará as cartas, e esses serão os momentos em que sua alma poderá fazer mais do que se propõe. De vez em quando, porém, o medo vence e dá as cartas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Justiças e injustiças se entremeiam nesta parte do caminho, e fica difícil discernir se as suas reações ao que pareceriam injustiças não seriam da mesma qualidade também. É preciso ver tudo de uma forma ampla.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Siga as regras antes de transgredir, em primeiro lugar você tente fazer as coisas dentro do esperado, dentro do que é pertinente, e só depois de verificar que nada anda, aí sim se dar a liberdade de transgredir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É tentador mandar todas as obrigações ao espaço e tomar todo o tempo para se divertir e fazer exclusivamente o que você apreciar e desejar. Isso pode ser feito de vez em quando, mas dificilmente como estilo de vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Certamente, há assuntos que poderiam ser concluídos, mesmo que não tenham sido resolvidos. Ficar arrastando questões ao longo do tempo cria um pântano no qual sua alma fica se debatendo, sem sair do lugar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando o ritmo cotidiano se torna vibrante, isso é bom para animar, porém, há de se tomar cuidado para que essa vibração não distraia sua alma com entretenimentos que a fariam negligenciar os necessários deveres.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Com a mente mais leve e serena, aceite os perrengues com naturalidade, ciente de que não é possível progredir e viver em serenidade ao mesmo tempo entre o céu e a terra. Ou uma coisa, ou a outra coisa.