Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Grandes e pequenos

Data estelar: Lua quarto crescente em Leão

- Publicidade-

Diante da imensidão estelar sobrevém um sentimento de pequenez, de não passarmos de uma poeira insignificante diante das potências cosmogônicas, porém, não é descabido que também sobrevenha um enlevo magnificente, por nos sentirmos conectados e integrados a essa complexidade e perfeição com que o Universo funciona.

Se somos grandes ou pequenos, magníficos ou irrelevantes, essa avaliação está na mão dos mistérios da Vida, porque no que nos diz respeito e no que está ao nosso alcance compreender, testemunhamos nossa própria atividade e verificamos que na maior parte do tempo somos cafonas metidos a besta, mas que também, em alguns momentos, somos nobres e valorizamos o mundo e nossos relacionamentos através de nossa presença. Ser humano é isso, ser grande e pequeno ao mesmo tempo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nessa contenda, que é a vida, não há vencedores nem vencidos, apenas uma longa linhagem de lutas que se repetem indefinidamente, ora fazendo parecer que uns são vencedores, para depois os transformar em perdedores.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Conclua o que estiver ao seu alcance, para ingressar ao futuro com a alma mais leve, sem carregar peso morto para dentro de um destino que poderia ser desfrutado com mais liberdade. Velhos assuntos precisam terminar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É de seu interesse ir testando se a sua intuição está correta e indica a realidade, ou se tudo não passa de enganação, produto de sua mente fazer conjecturas fantasiosas. Teste, sem ninguém saber que está testando.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando pareça estar tudo certo e encaminhado terá chegado a hora de você verificar tudo novamente, porque com certeza encontrará algumas pontas soltas que, mesmo passando despercebidas, depois trariam inconvenientes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Este é um daqueles momentos mágicos em que sua alma consegue fazer muito mais do que o habitual com muito menos esforço e gastando uma mínima fração de tempo. Procure aproveitar bem o momento, porque passa logo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Definições são necessárias, em nome de haver mais esclarecimento para que as decisões a ser tomadas não pesem tanto na consciência. Contudo, como definir o valor dos sentimentos? Há valores sutis e outros, grosseiros.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Uma coisa são os fatos, outra diferente é a ansiedade que decorre das argumentações interiores sobre os fatos, se antecipando a cenários que, muito provavelmente, nunca virão a acontecer. Procure ser mais realista.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A construção de todo e de qualquer relacionamento é trabalhosa, porque as pessoas reconhecem o valor do sentimento fraternal, porém resistem a funcionar assim, se inclinando sempre muito mais ao egoísmo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A saída é o futuro, só que o futuro não se realiza sozinho, a única coisa que tem inércia automática de repetição é o passado. O futuro precisa de seu atrevimento para ser realizado, e de muito discernimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No mundo dos desejos as fantasias e as realidades se misturam e sem o uso sistemático do discernimento só restam as consequências para você ver a diferença. Porém, isso é trabalhoso e desgastante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se todas as pessoas se sentissem bem, seguras e confortáveis, é certeza que o mundo seria muito diferente e, inclusive, se eliminaria grande parte do estresse que tanto mal faz às pessoas diariamente. Será possível?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure ir aliviando o peso das obrigações, as substituindo quando perceber que não brindam mais com o mesmo resultado de outrora, pelo contrário. As coisas mudam e você também precisa ir se adaptando às mudanças.