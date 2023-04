Humaitá e Rio Branco se enfrentam pela classificação antecipada

Humaitá e Rio Branco se enfrentam nesta terça, 4, a partir das 18 horas, no Florestão, e quem vencer garante com uma rodada de antecipação a vaga no segundo turno do Campeonato Estadual. O Humaitá terá todos os titulares e o Rio Branco não poderá contar com o atacante Vitinho, lesionado.

Bolas paradas

Com um treino de bolas paradas na tarde desta segunda, 3, no campo da UFAC, o elenco do Humaitá fechou a preparação. O técnico Álvaro Miguéis não confirmou os titulares, mas a tendência é manter a mesma equipe da goleada contra o Plácido de Castro.

Rio Branco ofensivo

No Rio Branco, o técnico Ulisses Torres não definiu quem começa o confronto. Contudo, o Estrelão vai ser ofensivo porque a vitória classifica a equipe.

“Sabemos a qualidade do Humaitá e por isso precisamos atuar com intensidade e inteligência. Vai ser um grande jogo”, avaliou Ulisses Torres.

Quem apita?

Julian Negreiros irá comandar Humaitá e Rio Branco. Veronica Severino e Antônio Neilson serão os auxiliares.