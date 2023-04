Humaitá e São Francisco jogam pela 1ª vitória no segundo turno

Humaitá e São Francisco disputam uma partida decisiva nesta quarta, 19, a partir das 16 horas, no Florestão, pelo segundo turno do Campeonato Acreano. Na abertura do returno, o Humaitá empatou com Galvez e o São Francisco foi derrotado pelo Rio Branco. Um triunfo significa se manter com boas chances de lutar pelo título.

São Francisco com mudanças

- Publicidade-

O técnico Erismeu Silva comandou um treino de bolas paradas na tarde desta terá, 18, no Carlos Simão, e confirmou as entradas de Everton, na lateral direita, e Vicente, no meio-campo.

“Vamos mudar o time também no ataque. Quero velocidade pelos lados e por isso posso ter o Erick ou Vitinho pela esquerda”, explicou o treinador.

Alteração no ataque

O elenco do Humaitá fechou a preparação na manhã desta terça, no campo do Paulão.

O técnico Maurício Carneiro não vai mudar a maneira tática da equipe, mas poderá promover a entrada do atacante Bebel para ter mais velocidade pelos lados.

Trio definido

Fábio Santos apita Humaitá e São Francisco. Iago Nascimento e Verônica Severino serão os auxiliares.