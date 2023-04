Humaitá fecha mais duas contratações visando o retorno do Estadual

A diretoria do Humaitá segue reforçando o elenco para a disputa do segundo turno do Campeonato Estadual. O volante Leonardo e o meia Alessandro, ambos ex-rondoniense, serão apresentados na tarde desta segunda, 10, na UFAC, antes do último treinamento para o duelo contra a Adesg.

Maurício estreia

Depois da demissão de Álvaro Miguéis do Tourão na última semana, Maurício Carneiro fará a estreia como treinador. A diretoria do Humaitá ainda não definiu se o profissional será o comandante até o fim do Estadual ou se será contratado um novo técnico.

Seis desfalques

O Humaitá terá seis desfalques para o confronto contra a Adesg, jogo programado para fechar o primeiro turno do Campeonato Estadual nesta terça, 11, a partir das 18 horas, no Florestão.

Os zagueiros Diego e Jomar, o lateral Léo, o volante Dudu, o atacante Aldair, todos suspensos, e o volante Marquinhos, lesionado, não jogam.