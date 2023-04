Humaitá fecha turno com estreia de técnico e em busca da recuperação

O Humaitá joga contra a Adesg nesta terça-feira (11), a partir das 18 horas, no Florestão, classificado para o segundo turno do Estadual e vivo na disputa pelo bicampeonato. A Adesg, uma das decepções da competição, eliminada cumpre tabela.

Estreia do treinador

Após a derrota para o Rio Branco por 2 a 1, o técnico Álvaro Miguéis foi demitido do comando do Tourão e Maurício Carneiro estreia no comando da equipe.

O novo treinador tem a experiência de trabalhos como preparador físico e auxiliar técnico.

Espantar crise

Principal favorito ao título, o Humaitá não realizou boas campanhas nas Copas Verde e do Brasil e a mudança no comando também tem como objetivo espantar a crise para tentar chegar ao bicampeonato.

Adesg fecha participação

A Adesg fez uma péssima campanha no Estadual e fecha a participação em 2023. Os bastidores do Leão “estão fervendo” com várias críticas a atual diretoria.

Quem apita

Francisco Lira vai comandar Humaitá e Adesg. Os seus auxiliares serão Antônio Ecídio e Francisco Júnior.