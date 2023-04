Humaitá vence Independência de virada e assume liderança do 2º turno

O Humaitá venceu o Independência por 4 a 2, de virada, na tarde desta quinta, 27, no Florestão, e assumiu a liderança do segundo turno do Campeonato Estadual com 10 pontos. Aldair (2) Alesson e Índio fizeram os gols do Tourão enquanto Wandinho e Alex anotaram para o Tricolor.

Eduardo foi decisivo

O Independência abriu o placar com Wandinho e Alesson empatou. Na volta do intervalo, o Independência jogava melhor, mas o técnico Maurício Carneiro, do Humaitá, promoveu a entrada de Eduardo. O meia deu as duas assistências para os gols de Aldair e foi decisivo.

Competições nacionais

Com a vitória, o Humaitá garantiu uma vaga nas competições nacionais na temporada de 2024.

Decide o título

Humaitá e Rio Branco decidem o título do Estadual na segunda,1º, às 16 horas, no Florestão. O Tourão tem a vantagem do empate para ser bicampeão.