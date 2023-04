Humaitá vence São Francisco e assume vice-liderança do returno

O Humaitá derrotou o São Francisco por 3 a 1 na tarde desta quarta, 19, no Florestão, e assumiu a vice-liderança do segundo turno do Campeonato Estadual com 4 pontos. O São Francisco ainda não pontuou. Dudu, Fernandinho e Felipinho fizeram os gols do Tourão enquanto Wanderson Jordão anotou o gol do time Católico.

Partida decidida

- Publicidade-

Humaitá e São Francisco empatavam por 1 a 1 quando o árbitro Fábio Santos expulsou o meia Giovani Silva, do São Francisco, por uma falta no volante Leonardo.

Na segunda etapa, o Humaitá com um jogador a mais marcou com Fernandinho, em uma penalidade duvidosa, e Felipinho fechou o placar.

Muita reclamação

Os dirigentes e o técnico Erismeu Silva reclamaram muito da atuação de Fábio Santos. “O São Francisco foi bastante prejudicado pelo Fábio. Ele inverteu faltas e carregou nossa equipe com muitos cartões”, disse o treinador do São Francisco.

Caso de polícia

Após a expulsão, Giovani Silva quebrou uma lixeira no vestiário do São Francisco e a situação acabou se transformando em um caso de polícia. O atleta foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.

Próximo jogo

Independência x Galvez

Nesta quinta, 20, às 16 horas, no Florestão