Ibama desmente madeireiros do Acre sobre número de empresas embargadas

Os embates entre o Ibama e empresários madeireiros do Acre seguem para mais um episódio. Desta vez, o órgão de fiscalização ambiental divulgou uma nota para desmentir as acusações feitas pelos pecuaristas durante uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Segundo o Ibama, é falsa a informação de que 95% das empresas madeireiras do estado, registradas no Sistema de Documento de Origem Florestal, teriam sofrido bloqueios e embargos.

“A Operação Metaverso, realizada com o objetivo de combater a exploração ilegal de produtos florestais por meio da fiscalização de transações no Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais (Sinaflor), resultou até o momento no bloqueio de 16 pátios, o que equivale a cerca de 4% das instalações desse tipo no estado, até que seja realizada fiscalização presencial. Desse total, 14 empresas receberam notificação que exige apresentação de romaneio, o que, por ora, foi atendido por apenas 3 delas”, diz trecho da nota.

O Ibama explicou ainda que a apresentação do romaneio é necessária para a comparação do saldo informado no Sinaflor, com o estoque disponível em cada pátio das empresas madeireiras.

A nota finaliza dizendo que também é falsa a informação de que o Ibama estaria apreendendo gado nas áreas embargadas no Acre. “No momento, a operação conduzida pelo Instituto para recolhimento de rebanhos criados em áreas ilegalmente desmatadas ocorre apenas no Amazonas e no Pará”, finalizou.