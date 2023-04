IBGE enfrenta dificuldade para coletar dados em condomínios de Rio Branco nas “áreas de alta renda” 

No mês de março, o Acre aparecia entre os estados brasileiros com os maiores déficits de dados nas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), faltando 11,6% da população a ser recenseada. Na reta final do Censo, IBGE enfrenta dificuldade para acessar domicílios em condomínios de Rio Branco e realiza ações para reverter recusas e ausências.

Nesse período deveria ser feita a apuração e conferência de informações prestadas, no entanto, diversos recenseadores ainda estão em campo. A Superintendência Estadual do IBGE no Acre, lançou em nota, parte da dificuldade em conseguir realizar a pesquisa, principalmente em condomínios, nas chamadas “Áreas de Alta Renda”.

“As dificuldades encontradas nestes setores são relacionadas ao acesso aos prédios, algumas vezes os porteiros não permitem a entrada nos condomínios nem o contato com os moradores, mesmo com autorização dos síndicos e das administradoras”, é o que relata Hugo Oliveira, consultor de capacitação de equipes de coleta no Acre.

Atualmente, a coleta tem como data de referência as condições em que vivia a população brasileira em 31 de julho de 2022. A última previsão era de que o censo fosse concluído até o final deste mês de abril.

“Muitos moradores não entendem a importância da contagem da população e se recusam a dar a entrevista e isso dificulta muito nosso trabalho”, é o que afirma a Agente Censitária Supervisora, Yasmim Melo. Para ampliar a coleta de dados e obter o maior número de informações nesta fase final, o IBGE vem realizando em todo Brasil diversas ações de revisita, divulgação e sensibilização da sociedade sobre a importância de responder os questionários do Censo.

“Estamos insistindo, pra não deixar ninguém de fora e conseguir finalizar o Censo da melhor forma”, diz otimista Rodrigo Gonçalves, recenseador. O IBGE ressalta que ainda dá tempo de responder ao Censo Demográfico. Se ninguém do domicílio respondeu ao questionário, basta ligar para 0800 721 8181.