Idosa com dificuldades para andar morre após casa pegar fogo em Boca do Acre

Uma mulher de idade avançada cujo nome não foi revelado morreu queimada num incêndio de grandes proporções a uma residência de dois andares que pegou fogo na tarde da última sexta-feira (14), no centro do município de Boca do Acre, no Amazonas. A informação é do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

A vítima era irmã da proprietária da casa incendiada, uma senhora com dificuldades de mobilidade que não conseguiu escapar e acabou consumida pelas chamas.

O incêndio começou por volta das 14h30 de sexta-feira e só foi controlado horas depois. A residência ficava na rua Primeiro de Maio, em Boca do Acre, no sul do Amazonas. As causas do incêndio estão sendo investigadas.