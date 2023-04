Idoso é atropelado e bate a cabeça violentamente ao atravessar Avenida Amadeo Barbosa

O idoso Manoel Carlos Menezes, 77 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado no final da tarde desta terça-feira (4), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o idoso Manoel estava tentando atravessar a Avenida Amadeo Barbosa, quando acabou sendo atropelado por um veículo que trafegava sentido bairro-centro.

- Publicidade-

Na colisão, o idoso foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto tendo um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, uma fratura na perna direita e um corte na cabeça.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas do acidente e ligaram para a Polícia e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao idoso Manoel, que depois de estabilizado foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais, o veículo foi removido por um guincho.