Idoso é indenizado em R$ 20 mil após cair de ponte e fraturar coluna no Acre

A prefeitura de Plácido de Castro terá que indenizar em R$ 20 mil um idoso que sofreu uma queda quando atravessava, de bicicleta, uma ponte e acabou fraturando a coluna. A decisão é da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

De acordo com o processo, o autor da ação trabalha como vendedor de pães e ao atravessar a ponte que liga o bairro Olaria a São Cristóvão, caiu no córrego. A decisão aponta para as precárias condições de trafegabilidade no local, na época do acidente, ocorrido em 2018.

A prefeitura chegou a pedir apelação da decisão inicial, mas o recurso foi negado pela desembargadora Eva Evangelista.

De acordo com os registros fotográficos e depoimento de moradores, a ponte estaria danificada e sem sinalização para alertar sobre os riscos. Na apelação da prefeitura, o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima.

De acordo com os autos, o idoso foi levado ao hospital do município pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com fratura na coluna e outros ferimentos. Ele teria, ainda, arcado com os custos de medicamentos e de colete cervical, ficando impossibilitado de trabalhar por seis meses.