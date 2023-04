Ieptec abre processo seletivo para diversas áreas da educação; confira as vagas

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), divulgou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (24), Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para professor, mediador e outros diversos profissionais da área da educação.

As inscrições começam na próxima terça-feira (25), através do endereço de e-mail [email protected] e se encerram no dia 27 de abril.

As vagas são para professor tutor, mediador em sala de aula, supervisão técnica, e assessoria especial (Libras), técnica em gastronomia, veterinária, turismo e enfermagem.

Os valores das bolsas variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 de acordo com a carga horária, que varia de 20 a 40 horas semanais.

Para mais informações acesse a página do DOE:

