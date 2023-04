IEPTEC Dom Moacyr abre processo seletivo para professor tutor

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC Dom Moacyr, no Estado do Acre, abre Processo Seletivo que tem objetivo de preencher formar cadastro reserva no cargo de Professor Tutor.

As vagas serão para Professor Tutor nas áreas de: Mediação em Sala; Assessoria em AEE – Libras; Supervisão de Área Técnica – Gastronomia; Supervisão de Área Técnica – Veterinária; Supervisão de Área Técnica – Guia de Turismo; Supervisão de Área Técnica – Enfermagem.

Os candidatos irão atuar nas seguintes cidades do Estado do Acre: Acrelândia; Assis Brasil; Bujari; Capixaba; Cruzeiro do Sul; Epitaciolândia; Jordão; Manoel Urbano; Marechal Thaumaturgo; Mâncio Lima; Plácido de Castro; Porto Acre; Porto Walter; Rio Branco; Santa Rosa dos Purus; Senador Guiomard; Tarauacá.

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha diploma de conclusão de curso superior e graduação na área, e dentre outros. Para pessoas que gozam das características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O valor da remuneração será de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, e com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 25 a 27 de abril de 2023, via email [email protected]

Da Seleção

Os candidatos passarão por análise de elegibilidade das inscrições e análise dos currículos entregues. Poderá ser interposto Recurso Administrativo, impreterivelmente, em dois dias úteis, a contar da data de publicação do resultado parcial do Processo.

Para mais informações acesse o edital completo em nosso site.

