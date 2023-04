Ifac informa Processo Seletivo para professores substitutos em Rio Branco

Estão abertas as inscrições do novo Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) que tem como objetivo à contratação de professores substitutos, por tempo determinado, no campus de Rio Branco.

No total, são ofertadas cinco vagas, além da formação de cadastro reserva, dentre os docentes nas áreas de biologia (1); engenharia civil (1); informática/redes (1); língua portuguesa e suas literaturas/língua portuguesa (1) e pedagogia (1).

Quando admitidos, os professores de ensino básico, técnico e tecnológico – D 101 – nível superior substituto deverão atuar em jornada de trabalho semanal de 40 horas, nos períodos diurnos e/ou noturno, e serão beneficiados com vencimento básico no valor de R$ 3.130,85, acrescido de retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.831,21 mensais, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio Pré-Escolar de R$ 321,00 por dependente, até os seis anos de idade.

Dentre as atribuições relacionadas às funções, constam: desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de formação (graduação, especialização, mestrado e doutorado), nos diversos níveis e modalidades de ensino do Instituto e ainda exercícios de assessoramento, assistência, participação em comissões, projetos e outras atividades previstas na legislação vigente.

As inscrições, que tiveram início no dia 11 de abril de 2023, podem ser efetuadas até o dia 20 deste mesmo mês, de segunda a sexta-feira, na Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep) do campus de Rio Branco, localizado na avenida Brasil, nº 920, Xavier Maia, mediante entrega de toda a documentação especificada no edital, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de forma gratuita.

Os candidatos inscritos nesta seleção serão avaliados em fase única caracterizada por prova de títulos, de caráter classificatório, no qual serão analisados os títulos acadêmicos, experiência profissional, bem como os cursos extracurriculares.

Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado e poderá ser prorrogado por igual período, no interesse da administração.

Vale ressaltar ainda que o contrato será válido por seis meses e poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo para esse fim, e a critério da administração, desde que não ultrapasse o limite de 24 meses.

