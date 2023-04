Ifac participa de “Abraço pela Paz” no Dia Mundial da Educação

O Instituto Federal do Acre (Ifac) participa, nesta sexta-feira (28.04), da ação nacional “Abraço pela Paz”, coordenada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif). No Acre, a atividade contará com a presença de servidores e estudantes das seis unidades do Ifac, localizadas em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O “Abraço pela Paz” acontecerá de forma simultânea em todo o país e tem como objetivo promover e incentivar a cultura de paz nas escolas e na sociedade. No Acre, a atividade será realizada às 09h (horário local), quando professores, técnicos administrativos e alunos realizarão um abraço simbólico no entorno das unidades do Ifac.

A atividade nacional, que também conta com apoio do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência do Ifac, será realizada em alusão ao Dia Mundial da Educação, comemorado em 28 de abril.

Além do abraço simbólico, estudantes, servidores e toda a comunidade podem participar da ação compartilhando fotos e mensagens nas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter), com as hashtags #BrasilUnidoPelaPaz #EscolaSegura #IfacpelaPaz.

Campanha “Cultura de Paz”

Como forma de incentivar a denúncia de possíveis ameaças e ataques às instituições escolares, o Ifac tem realizado a campanha “Ifac incentiva a Cultura de Paz”. A ação, que teve início no dia 19 de abril, com o compartilhamento de material nas redes sociais, faz parte das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência do Instituto Federal do Acre.

O Comitê tem como objetivo diagnosticar as violências presentes na comunidade acadêmica, como também monitorar riscos e organizar protocolos para ações preventivas e de combate à violência.

Com a campanha “Ifac incentiva a Cultura de Paz”, o Instituto Federal do Acre também pretende reforçar a importância da não divulgação de notícias falsas e que fomentem a violência e preconceitos.

Possíveis ataques e ameaças às unidades escolares devem ser denunciados para a Polícia Militar, através do telefone 190.

Informações de atos violentos contra escolas também podem ser registradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do site https://www.gov.br/mj/pt- br/escolasegura, que integra as ações nacionais da Operação Escola Segura.