Igreja Católica celebra a Paixão de Cristo nesta sexta-feira; confira a programação

Nesta Sexta-feira Santa (07), a Igreja Católica celebra a Paixão de Cristo. Data que ocorre antes do domingo de Páscoa, e dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus. A adoração da cruz é um símbolo que representa as tradições típicas da Sexta-Feira da Paixão.

A Diocese de Rio Branco celebra este dia com uma programação para os fiéis, que inclui a celebração da Paixão de Cristo, às 15h, e o retorno da tradicional Procissão de Cristo Morto, às 17h, que reúne milhares de devotos caminhando em oração pelas ruas de Rio Branco.

O reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Monte, explica o significado da data para os cristãos.

“Nós meditamos os mistérios da Paixão do Senhor, que, como no credo, no dia do dia do batismo dizemos: foi por nós e por nossa salvação que o Senhor se entregou, padeceu na cruz e rescussitou. Essa semana nos convida a contemplar o grande amor de Deus”, destaca.

A celebração da Paixão de Cristo acontece na catedral Nossa Senhora de Nazaré. A procissão de Cristo Morto passará pelas principais ruas do centro da cidade e culminará com a encenação da Paixão de Cristo, no Palácio Rio Branco.