Independência derrota Galvez e volta a sonhar com título

O Independência derrotou o Galvez por 1 a 0 na tarde desta quinta, 20, no Florestão, e entrou na disputa pelo título do Campeonato Estadual de 2023. O atacante Vandinho marcou o gol do triunfo Tricolor na segunda etapa.

Poucas oportunidades

Independência e Galvez fizeram uma partida de poucas oportunidades de gols. O atacante Alex, do Independência, perdeu uma chance incrível na primeira etapa.

No segundo tempo, o árbitro José Costa marcou uma penalidade de Pereira em John, mas o atacante Pedro Henrique bateu para fora na melhor chance do Imperador.

Tricolor retorna

O elenco do Independência volta aos treinos na tarde desta sexta, 21, no Marinho Monte e começa a preparação para o jogo contra o Rio Branco. O clássico será no domingo, 23, às 15 horas, no Florestão.

Galvez em 5º

A derrota deixou o Galvez na 5ª colocação no returno com 1 ponto e o Imperador vai precisar começar a fazer conta para tentar o título.

Classificação do 2º turno

1º Rio Branco 6 Pts

2º Humaitá 4 Pts

3º Atlético 3 Pts

4º Independência 3 Pts

5º Galvez 1 Pt

6º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Atlético x Humaitá

No sábado, 21, às 18 horas, no Florestão

Rio Branco x Independência

São Francisco x Galvez

No domingo, 22, a partir das 15 horas, no Florestão