Independência e Atlético disputam clássico de muita tradição neste domingo

Por muitas temporadas não se assistiu um clássico entre Independência e Atlético com tamanha importância. Neste domingo, 16, a partir das 15 horas, no Florestão, os dois gigantes do futebol acreano se enfrentam sonhando com título do Campeonato Estadual e sonhando com as vagas nas competições nacionais em 2024.

Independência com estreia

- Publicidade-

O elenco do Independência treinou forte durante a semana no Marinho Monte. O técnico Eric Rodrigues deixou para confirmar os titulares somente no Florestão, mas não poderá contar com o meia Ruan, um dos principais jogadores da equipe, expulso contra o São Francisco.

A novidade será a estreia do atacante Vinícius mais um atleta contratado no futebol carioca.

Atlético terá reforços

De volta a uma fase decisiva do Estadual, o Atlético realizou contratações. O goleiro Evandrizio, o zagueiro TK e o atacante Ismael serão opções importantes.

O técnico Márcio Figueiredo (Faísca) deve promover as três estreias no clássico.

Antônio José apita

Antônio José Moreno apita o clássico. Iago Nascimento e Antônio Ecídio vão ser os auxiliares.