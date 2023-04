Independência e Galvez se enfrentam e precisam vencer para manter chance de título

Independência e Galvez se enfrentam nesta quinta (20), a partir das 16 horas, no Florestão, no fechamento da 2ª rodada do returno do Campeonato Estadual. As duas equipes precisam vencer para manter as possibilidades de lutar pelo título.

Independência com alterações

O técnico Eric Rodrigues deixou para confirmar os titulares do Tricolor somente no Florestão, mas o meia Ruan, voltando de suspensão, será uma das alterações.

Galvez no ataque

O técnico Kinho Brito resolveu manter o esquema ofensivo do Imperador com Radames e Pedro abertos pelos lados do campo.

“Uma vitória nos deixará nas primeiras colocações e por isso não podemos pensar em outro resultado. Teremos um jogo bem complicado”, comentou Kinho Brito.

Trio definido

José Lima apita o jogo entre Independência e Galvez. Antônio Neilson e Fracelino Pinheiro serão os auxiliares.