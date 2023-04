Independência goleia Plácido de Castro e garante vaga no segundo turno

O Independência goleou o Plácido de Castro por 4 a 0 na tarde desta segunda, 10, no Florestão, e garantiu uma vaga na disputa do segundo turno do Campeonato Estadual. Tanque (2), Pereira e Leonardo marcaram os gols do Tricolor.

Independência dominante

O Independência dominou a partida desde o início e o Plácido de Castro em nenhum momento chegou a ameaçar a classificação.

Ruan expulso

O meia Ruan, um dos destaques do Independência, foi expulso na segunda etapa da partida e vai ser um desfalque importante para o primeiro jogo do returno.

Rio Branco e Humaitá

Com a vitória do Independência, Rio Branco e Humaitá também estão classificados para o segundo turno.

Próximos jogos

Rio Branco x Andirá – Humaitá x Adesg

Nesta terça, 11, a partir das 16 horas, no Florestão