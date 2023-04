Influciadora Rogéria Rocha inaugura nova loja para os amantes da moda no Acre; FOTOS

A empresária e influenciadora Rogéria Rocha abriu as portas da loja ‘Ela’ em Rio Branco. O coquetel de inauguração está acontecendo durante toda esta sexta-feira (28). A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, conversou com a empresária que falou um pouquinho sobre o novo empreendimento acreano.

“Trazer a melhor experiência, com elegância e excelência, para nossa cliente acreana traduz um sonho forte, com uma atmosfera realmente especial. É um momento único para nós. Fiquei muito feliz em ter a oportunidade de conversar pessoalmente com todos que já me seguem nas redes sociais”, contou Rogéria.

- Publicidade-

Nesta sexta, Rogéria reuniu um esquadrão de beldades que inauguraram a primeira loja ‘Ela’ no Acre em um badalado coquetel. Em uma sexta cheia de estilo, os convidados brindaram junto à influenciadora e posaram para fotos em um espaço lindo e todo decorado, dentro da mais nova loja de multimarcas, situada a Rua Senador Kairala, nº 403, no nobre bairro Estação Experimental, ao lado da Voe Comigo, na capital acreana.

Siga a loja no Instagram @lojaelaac. A coluna traz alguns cliques exclusivos do coquetel: