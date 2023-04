Influenciador anuncia separação de capivara Filó: “Continuarei com você onde quer que esteja”

O influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, informou aos seus mais de 800 mil seguidores no Instagram sobre a partida da capivara Filó, na noite desta quinta-feira (27). Após dias tentando manter a amiga por perto, ele entregou o mamífero ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e, com isto, fez uma postagem dedicada a todos que acompanham o caso.

A publicação traz, na imagem, uma ilustração do amazonense com a sua “amada Filomena” no rio. Referência ao seu vídeo com a capivara que obteve milhões de visualizações nas redes sociais. No texto, Agenor admite que aconteceram equívocos inconscientes e revela não ter ganho dinheiro com a popularidade do vídeo.

- Publicidade-

Ainda segundo ele, houve conciliação com o IBAMA para que Filó encontrasse uma vida segura com integração a um bando de capivaras. “Continuarei com você onde quer que esteja”, finaliza o influenciador.