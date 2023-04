Influenciador é multado pelo Ibama e deve entregar capivara; entenda

O influenciador Agenor Tupinambá, conhecido por ser o cuidador da capivara Filó e que viralizou por seu zelo com o animal, afirma que foi multado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na terça-feira (18) em mais de R$ 17 mil. O próprio Agenor comentou o caso em seu perfil no TikTok.

Ele teria sido obrigado a entregar Filó ao Ibama e excluir todos os vídeos dele com o animal em seus perfis de redes sociais. Conteúdos com a papagaio Rosa, outro bicho silvestre cuidado por ele, também precisaram ser deletados. Ele tem até seis dias para entregar os dois animais ao órgão ambiental.

- Publicidade-

De acordo com uma nota em sua conta no Instagram, o fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração, sob a acusação de retirar Filó e Rosa do seu habitat natural. Ambos devem ser encaminhados a um centro de tratamento animal.

Segundo o criador de conteúdo, ele estava indo à faculdade e o coordenador da instituição ligou para ele, avisando que funcionários do Ibama foram ao local tentar contato com Agenor.

“Chamei minha irmã para ir comigo, chegando lá a gente foi para uma sala, o pessoal começou a falar e começou a jogar as informações. Mostraram as multas que eu tinha que pagar, as acusações foram várias”, disse, em tom triste.