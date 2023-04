Influenciadora do Acre é escolhida por marca nacional para desenvolver produto de beleza

A jovem influenciadora acreana Caroline Lamar é pioneira no ramo de beauty news, e já conquistou grandes parcerias em nível nacional e internacional. Aos 26 anos, ela é considerada uma referência no mercado de novidades de beleza brasileiro e possui um perfil no Instagram com mais de 40 mil seguidores, totalmente dedicado ao universo da beleza. Carolina conversou com a Coluna Douglas Richer sobre campanhas nacionais com quem teve parceria e colaboração no desenvolvimento.

“Recentemente, fui selecionada pela marca “Quem Disse, Berenice?”, do grupo Boticário, e pelo clube de experiências “Boniclub” para colaborar no desenvolvimento de um produto de cuidados com a pele. Junto com outros 5 influenciadores de diferentes Estados. Tive a oportunidade de representar o Acre, e mostrar que a beleza também existe no Norte do país”, contou com exclusividade ao ContilNet.

De acordo com a influenciadora, o grupo estampou a campanha do produto “Pele no Auge”, e os posters com as fotografias que também contavam com a imagem de Caroline, nas revistas de beleza do grupo e até mesmo nas lojas da Quem Disse, Berenice? em Portugal, dando ainda mais visibilidade à jovem influenciadora.

O sucesso de Caroline começou em 2017, quando ela criou o perfil @makedeoculos, o primeiro Instagram voltado para novidades e “spoilers” do mercado de beleza brasileiro. A inovação foi tanta que grandes nomes do ramo da beleza, como Bruna Tavares, Niina Secrets e Karen Bachini, passaram a segui-la.

“Eu falo sobre novidades do mercado nacional desde 2017. Lembro de ter visto a Bianca (Boca Rosa) aparecendo no Instagram com os braços cheios de tester de produtos, que é o primeiro sinal quando alguém está desenvolvendo algo. Na época, ela ainda não tinha a marca de maquiagens dela. Eu fiquei curiosa, pesquisei na internet, mas ninguém parecia falar sobre isso, e eu fiquei indignada. Então, já que ninguém ia falar, eu decidi tomar a iniciativa!”, conta Caroline.

E foi assim que a ideia de Caroline decolou! Com a ajuda da empresária Bruna Tavares, ela decidiu focar seu perfil em novidades de marcas nacionais ou que vendem oficialmente no Brasil. Com sua trajetória e habilidade em captar as tendências do mercado provam que talento e determinação podem superar as distâncias geográficas e abrir caminhos para um futuro promissor.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a influenciadora falou sobre não ser reconhecida no Acre e a vontade de mostrar seu trabalho no estado:

“Eu não sou muito conhecida aqui no Acre, meu público é majoritariamente de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Mas a gente fica querendo né, poxa, eu queria ter um reconhecimento aqui na minha terra. Até pra mostrar para as pessoas que estão fora que aqui tem talentos incríveis, pessoas que fazem um trabalho muito legal, e até fechar parcerias e mostrar os empreendimentos que a gente tem aqui para as pessoas que estão fora, que eu já tenho como seguidores né. A expectativa é que eu consiga alcançar a galera daqui mesmo, eu tô indo atrás agora, e espero conseguir apoio para divulgar meu trabalho no Acre.”

Já vamos conhecer o trabalho da Caroline Lamar, seguindo ela no Instagram: