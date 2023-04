Inscrições para processo seletivo da Emurb iniciam nesta quarta com mais de 300 vagas

Inicia nesta quarta-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Temporário da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). Os cargos são para níveis fundamental e médio.

Ao todo, foram disponibilizadas 341 vagas, divididas em 43 cargos. A seleção será por meio de análise curricular e prova de títulos. Além disso, serão disponibilizadas 204 vagas para cadastro reserva.

- Publicidade-

Os salários variam de R$1.302,00 a R$3.013,00. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (14). As inscrições vão até o dia 26 de abril.

As inscrições no processo seletivo acontecem, exclusivamente, através do endereço eletrônico http://www.riobranco.ac.gov.br/.

Em caso de dúvidas, a EMURB coloca à disposição dos candidatos o telefone (68) 3227-6510, das 8h às 12h e 14h às 17h, durante o período de inscrição estabelecido no edital.

Confira o edital completo:

Diário 14