Instituto Federal do Acre reafirma parceria com o New York Botanical Garden

O Instituto Federal do Acre (Ifac) reafirmou, nesta sexta-feira (21), a parceria com o New York Botanical Garden (NYBG) para projetos com foco em pesquisa em botânica e recursos florestais. O termo de parceria foi assinado pela reitora Rosana Cavalcante dos Santos e pela a chefe de Operações, Lauren Turchio, na sede da instituição, localizada no Bronx, nos Estados Unidos.

Durante a reunião, a reitora destacou a importância da colaboração entre as duas instituições na preservação da agrobiodiversidade e recursos genéticos da região. Na agenda, além da reitora do Ifac, participaram o diretor Sistêmico de Relações Internacionais, Luiz Eduardo Guedes, e os pesquisadores do NYBG Douglas Daly e Alex McAlvay.

- Publicidade-

A parceria continua visando o desenvolvimento e a execução conjunta de programas e projetos educacionais de ensino e de pesquisa nas áreas da botânica (sistemática vegetal, botânica econômica, etnobotânica e ecologia) e recursos florestais (proteção florestal, conservação da natureza, e manejo florestal).

“Com a inauguração do novo Campus da Baixada do Sol, na Transacreana, em uma área de 450 hectares, com cerca de 80% de área preservada e estrutura adequada para realização de pesquisas, a parceria passa ter a possibilidade de intensificar os estudos da flora amazônica, com foco na identificação e catalogação de espécies vegetais que possam ser utilizadas na produção de medicamentos e outros produtos com potencial econômico e medicinal”, destaca a reitora.

Além disso, a parceria prevê a realização de atividades de educação ambiental para a comunidade local, visando conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente, da utilização sustentável dos recursos naturais, sobre o manejo sustentável de recursos e a perda de biodiversidade induzida pelas mudanças climáticas.

Para Rosana Cavalcante dos Santos, a parceria com o NYBG é fundamental para o fortalecimento das atividades de pesquisa e extensão do Ifac, bem como para a promoção de ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de possibilitar o intercâmbio de servidores.

“Estamos muito felizes em poder continuar contando com a colaboração do New York Botanical Garden para pesquisas em conjunto com o Ifac. Acreditamos que a união de esforços entre as instituições pode gerar ainda mais resultados significativos para a nossa região e para o mundo”, enfatizou a reitora.

Sobre a parceria

A parceria entre o IFAC e o NYBG teve início em fevereiro de 2015, com uma reunião na reitoria do Instituto Federal do Acre, que contou com a presença de gestores e docentes do Ifac e da Embrapa, além do representante do NYBG, Douglas Daly.

A parceria resultou em um curso de capacitação em Identificador Florestal Parabotânico que teve duração de 80 horas e contou com a colaboração da Pró-reitoria de Extensão (Proex), da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp) e da Embrapa/AC.

Ao todo, 16 servidores do Ifac participaram da capacitação, que teve como objetivo principal desenvolver habilidades em identificação e classificação de espécies vegetais na região amazônica. A capacitação foi realizada na sede da Embrapa/AC, em duas semanas intensivas. Esta ação colaborou para a oferta de cursos no X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi), sediado pelo Ifac, em 2015.

Sobre NYBG

O New York Botanical Garden (NYBG) é um dos mais renomados jardins botânicos do mundo, localizado no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Fundado em 1891, o NYBG tem uma área de mais de 100 hectares, que abriga diversas coleções de plantas e flores, além de espaços para exposições e eventos.

O jardim botânico é reconhecido por suas coleções de plantas nativas da América do Norte, plantas tropicais e subtropicais, além de contar com uma importante coleção de orquídeas e espécies de plantas em extinção. O NYBG também é um importante centro de pesquisa e conservação de plantas, com projetos voltados para a preservação da biodiversidade e o estudo da flora mundial.