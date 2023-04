iPhone 15 Pro: veja as pistas sobre o próximo lançamento da Apple

O smartphone deve ganhar uma nova cor apelidada de “vermelho profundo” (ou “deep red”, em inglês), de acordo com informações de bastidores. A tonalidade entraria para substituir o “roxo profundo” do iPhone 14 Pro. Um ponto de destaque é que o conjunto traseiro de câmeras da versão Pro deve ficar ainda mais saliente. Além disso, outra intervenção estética seria a saída do conector atual Lightning, que daria lugar ao padrão USB-C.

iPhone 15 Pro deve ter a câmera traseira mais saltada entre os três modelos lançados pela empresa em 2023 — Foto: Reprodução/9to5Mac

O que muda no iPhone 15 Pro?

As mudanças de visual parecem sutis quando se compara o modelo com o iPhone 14 Pro. Como noticiamos anteriormente aqui no TechTudo, rumores sugerem que a companhia insira botões sensíveis ao toque nas versões mais caras do iPhone 15. As renderizações mostram como devem ser esses novos botões de estado sólido do aparelho.

As imagens mostram o botão de volume sólido incorporado numa única peça plana, que terá suporte para gestos de deslize para cima e para baixo. A famosa “chave” para mutar o iPhone também aparece diferente. Em vez dela, há o cogitado botão Action, que permitiria personalização das funções através da central de Ajustes.

USB-C em renderização extraoficial do iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/9to5Mac

Frente do iPhone 15 Pro revela bordas ainda menores que qualquer outro iPhone já lançado — Foto: Reprodução/9to5Mac

Uma olhada mais atenta na frente do aparelho revela bordas de tela ainda menores, medindo cerca de 1,55 mm, de acordo com especialistas. Caso a informação se confirme, isso significa que o futuro smartphone da Apple superará o Xiaomi 13 neste quesito – já que o celular da marca chinesa conta com engates frontais de 1,81 mm, as menores do mundo atualmente.

Câmera bem maior

iPhone 15 Pro deve ostentar corpo em titânio — Foto: Reprodução/TechTudo

Como dito anteriormente, a protuberância da câmera do novo iPhone deve ficar maior. A explicação para isso é a escolha da Apple por sensores cada vez maiores – que precisam de mais espaço para abrigar novos componentes. Os principais vazamentos ainda dão conta de que o aumento da saliência individual da lente do iPhone 15 Pro mais que dobrou em relação ao atual iPhone 14 Pro.

Apesar disso, o iPhone 15 Pro Max (que também pode se chamar iPhone 15 Ultra) deve ter um arrojo de câmeras menor em comparação com o Pro tradicional.