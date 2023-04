Iphones serão vendidos no Acre sem carregador, decide justiça

Usuários da marca de smatphones Apple, continuarão comprando seu celulares sem carregador. Acontece que a desembargadora do Tribunal Federal da 1ª Região, que abrange o estado do Acre, acatou o pedido da Advocacia Geral da União e manteve a decisão que autoriza a venda de iPhones sem carregador na caixa suspensa no Brasil.

Além do Acre, o Tribunal também acolhe as regiões do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. A decisão foi publicada no último dia 14 de março.

Em setembro de 2022, mesmo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinando a suspensão das vendas em todo o país, a Apple ignorou a decisão e permaneceu vendendo seus smartphones sem os carregadores.

A empresa foi multada em mais de R$ 100 milhões em outubro de 2022 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Novamente sendo ignorado, a empresa foi multada de novo em aproximadamente R$ 12 milhões, desta vez, pelo Procon-MG, Defesa do Consumidor ligado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Quando havia anunciado a decisão em 2020, a Apple alegou que o motivo para vender os aparelhos sem carregador, seria uma forma de combate ao desgate ambiental, para tentar reduzir a quantidade de lixo eletrônico e o tamanho das embalagens dos aparelhos.

Atualmente, o valor do Iphone 14, modelo mais novo do aparelho, chega a custar mais de R$ 10 mil.