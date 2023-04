Isis e Buaiz vão comprar mansão de R$ 16 milhões nos EUA; FOTOS

Cada vez mais dispostos a construir uma vida juntos, Isis Valverde e Marcus Buaiz se preparam para comprar uma mansão no exterior. O casal escolheu uma propriedade avaliada em R$ 16 milhões em Beverly Hills, Los Angeles.

A mansão luxuosa tem quatro suítes, piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo, além de uma piscina com vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. Um dos atrativos foi o jardim com muitas flores, algo que Isis adora. O casal terá como vizinhos celebridades como Justin Bieber, Hailey Bieber, Katy Perry e Orlando Bloom. A notícia sobre a busca por uma mansão nos Estados Unidos foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin e os detalhes pela Quem.

Isis e Buaiz estão dispostos a viver juntos e formar uma família. A escolha dos Estados Unidos se deu após passaram uma temporada por lá. O casal decidiu que o país seria a melhor opção para evitar a exposição e proteger os filhos.

Segundo uma fonte próxima, eles não têm a intenção de se mudarem permanentemente do Brasil, mas desejam aproveitar a casa dos sonhos em Beverly Hills enquanto fazem trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte.

O relacionamento dos dois foi revelado em primeira mão pela coluna LeoDias nos primeiros dias de março deste ano. Vale lembrar que Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, frutos de seu casamento com Wanessa Camargo. Isis é mãe de Rael, seu filho com André Resende.