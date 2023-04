Isis Valverde choca ao revelar o que passou após nascimento do filho: “Meses pesados”

Mãe de Rael, de 4 anos, Isis Valverde afirmou que sente que não viveu a maternidade desde o começo. Em conversa com a revista Glamour, a atriz explicou que a chegada do filho foi um choque muito grande “Quando vi uma coisinha dependente de mim, não conseguia largar. Era tudo intenso e aprisionante. Passei um período muito forte de baby blues”, contou a famosa, falando sobre um dos transtornos emocionais que podem acontecer com as mulheres após o nascimento do bebê. “Eu abria a janela e chorava porque pensava nas piores coisas do mundo. Foram três meses muito pesados pra mim, em que só me culpava”, recordou. De acordo com Isis Valverde, ela viveu isso tudo enquanto a sociedade julgava e fiscalizava a amamentação e cada respiro. “Depois dos 10 meses dele, a minha versão mãe realmente nasceu e me senti mais segura. Hoje, somos amigos. Ele entende quando estamos sozinhos e preciso de ajuda, por exemplo”, destacou. A ex-global confidenciou que daqui um tempo quer ter mais um filho.

Isis Valverde fala sobre relacionamento Após muitos rumores e especulações, a atriz afirmou que agora pode falar que está conhecendo melhor Marcus Buaiz. De acordo com a famosa, quando as notícias começaram a rodar nas redes sociais, os dois ainda não tinham se cruzado. Inclusive, Isis confessou que isso fez os dois se unirem.