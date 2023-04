João Guilherme sobre rap de Zé Felipe para Virginia: “Estava delirando”

“Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. Vocês não sabem como pode estar a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não tá gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, não vê”, começou ele.

“Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virgínia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. Se você não gosta, rala. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. Simples”, completou.

O jovem lembrou que o que está nas redes sociais nem sempre é verdade. “Vocês acham que vivem dentro da casa da minha família lá porque vocês vem 800 telas de stories da casa, das crianças e etc… mas stories são stories. Virginia e Zé não desgrudam desses nenês por nada, amor de pai e mãe não tem igual”, pontuou João.

Após desabafar sobre as críticas que sua família recebe, João comentou sobre o rap feito por Zé Felipe e publicado no perfil oficial do filho de Leonardo:

“E tipo assim, tudo isso tirando a parte do Rap que meu irmão lançou na emoção. O menino tava delirando kkk não entendi também.”