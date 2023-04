Jogos aguardados são destaques nos lançamentos da semana; veja

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 28 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB

A expansão Sunbreak de Monster Hunter Rise, já lançada para Nintendo Switch e PC, chega agora também aos consoles PlayStation e Xbox. Após proteger a vila de Kamura na campanha original, os feitos do jogador chegam aos ouvidos de um reino distante, que precisa de ajuda para caçar três poderosas bestas: Garangolm, Lunagaron e Malzeno.

Nesta nova jornada, será possível explorar novas áreas, caçar mais criaturas, aprender habilidades extras e utilizar os itens obtidos em suas caçadas para fabricar armas e armaduras. Vale dizer que a expansão pode ser jogada em single-player ou multiplayer, e terá conteúdo inédito até o “Title Update 3”, com monstros que chegarão através de atualizações nas outras plataformas.

O jogo está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 193,50, e Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 193. Além disso, é necessário ter o jogo base Monster Hunter Rise para jogar o DLC.

Monster Hunter Rise: Sunbreak traz novos monstros para caçar em uma nova região com várias novidades, agora também no PlayStation e Xbox — Foto: Reprodução/Steam

Live a Live – 27 de abril – PS5, PS4, PC

O clássico RPG da Square Enix, lançado originalmente em 1994 para o Super Nintendo, chega agora aos consoles PlayStation e PC após um período de exclusividade no Nintendo Switch. O game permite acompanhar as histórias de sete personagens diferentes, mas que se passam em diferentes épocas: no Velho Oeste, Japão Feudal, Pré-história e mais.

Os visuais do jogo foram refeitos com a técnica HD-2D, que mistura gráficos clássicos em 2D com cenários e efeitos 3D, para criar uma experiência única e ainda nostálgica. Live a Live está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 264,90, e para PC (via Steam) por R$ 219,90.

Live a Live traz o clássico RPG de Super Nintendo com visuais atualizados HD-2D da Square Enix — Foto: Reprodução/Steam

Afterimage – 25 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Produzido através de uma campanha de financiamento coletivo, Afterimage é um jogo indie estilo Metroidvania, com elementos de clássicos como Metroid e Castlevania: Symphony of the Night. A história do game segue os passos de Renee, uma jovem guerreira sem memória que explora o Jardim Místico, uma área criada por uma das divindades supremas e que conta com ruínas ancestrais e espíritos vagantes.

Enquanto busca por sua memória, Renee irá também transformar este mundo, percebendo ou não seu papel. Os visuais do jogo trazem gráficos 2D em alta resolução e áreas para explorar de maneira não linear, conforme novas habilidades permitem acessar locais antes indisponíveis.

Afterimage é um jogo de aventura com inspirações em Metroid e Castlevania com belos gráficos em alta resolução desenhados a mão — Foto: Reprodução/Steam

Stranded: Alien Dawn – 25 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste game de sobrevivência, jogadores controlam uma equipe de sobreviventes cuja nave caiu em um planeta alienígena e, agora, precisam sobreviver. Para resistir a esse mundo hostil, será preciso criar abrigo, montar defesas, garantir fontes de comida, coletar recursos e pesquisar novas tecnologias para melhorar sua qualidade de vida e resistir à mudança de clima.

Além de cuidar das necessidades básicas dos personagens, é essencial cuidar também de suas emoções, já que eles podem ficar abalados pela vida neste novo planeta. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 187,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 207,45 e para PC (via Steam e Epic Games Store).

Stranded: Alien Dawn é um game de sobrevivência no qual usuários precisam resistir aos perigos de um planeta hostil — Foto: Reprodução/Steam

Trinity Trigger – 25 de abril – PS5, PS4, SW, PC

Um RPG de ação inspirado pelos clássicos RPGs japoneses, Trinity Trigger conta a história de Cyan, um Guerreiro do Caos que decide desafiar seu destino e os deuses para tentar salvar o mundo de Trinitia. Ao lado dos companheiros Elise e Zantis, que podem ser controlados por outros jogadores em multiplayer cooperativo, ele terá que explorar masmorras chamadas Arma, repletas de monstros. O título está disponível para Nintendo Switch por 179,99.

Trinity Trigger é um RPG de ação inspirado pelos clássicos RPGs japoneses que pode ser jogado em multiplayer cooperativo — Foto: Reprodução/Steam

Bramble: The Mountain King – 27 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado em histórias do folclore nórdico, Bramble: The Mountain King conta a jornada de dois irmãos que encontram um mundo fantástico habitado por vários tipos de criaturas mágicas. Após um troll raptar a irmã mais velha de Olle, jogadores entrarão no controle do jovem herói, que precisará resgatá-la.

O game tem uma atmosfera sombria e mescla vários elementos em sua jogabilidade, como furtividade, combate, plataforma e quebra-cabeças. Isso permite que Olle lide com cada criatura de uma maneira, seja se escondendo ou as enfrentando diretamente. O game chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC, saindo a, pelo menos, R$ 78,66, preço praticado no console da Nintendo.

Bramble: The Mountain King é um jogo de aventura com uma atmosfera sombria baseada no folclore nórdico — Foto: Reprodução/Steam