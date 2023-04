Jogos de sucesso são destaques nos lançamentos da semana; veja

Dead Island 2 – 21 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Após um desenvolvimento conturbado, Dead Island 2 finalmente chega para os fãs da série. No enredo, um novo surto do vírus que transforma infectados em mortos-vivos surge em Los Angeles, e forças militares isolam o local. Assim, no papel de um sobrevivente contaminado, porém imune, jogadores terão que encontrar uma forma de abrir caminho entre hordas de zumbis para salvar outros sobreviventes e fugir. - Publicidade-

O game de ação e RPG em primeira pessoa pode ser jogado sozinho ou com até três amigos. Durante a aventura, é possível usar diversos tipos de armas e estratégias para combater inimigos. Além disso, seu sobrevivente também conta com habilidades especiais, que funcionam por meio de um sistema de carta, além de um Fury Mode devastador.

Minecraft Legends – 18 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Nesta spin-off da franquia Minecraft, jogadores poderão acompanhar uma lenda passada entre seus habitantes, que conta sobre uma época em que um herói uniu todos os mobs para salvar o mundo. O game fala de uma invasão de Piglins, criaturas suínas do Nether, no mundo do game, o Overworld.

No papel de um herói lendário empunhando o Estandarte da Coragem, uma espada e um alaúde, será preciso reunir mobs como zumbis, esqueletos, creepers e golens para lutar a seu favor. É possível coletar recursos e erguer construções para defesa e produção de unidades mais avançadas, como em um jogo de estratégia. Há também multiplayer, cooperativo e PvP, com times compostos por 4 integrantes.

Em Minecraft Legends o herói lendário empunha o Estandarte da Coragem e reúne os mobs do jogo para enfrentar a amaça dos Piglins — Foto: Reprodução/Steam

Minecraft Legends está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 199,95, para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Nintendo Switch por R$ 147,45 e para PC (via Steam) por R$ 199. O jogo também estará disponível já em seu lançamento no Xbox Game Pass.

Horizon Forbiden West: Burning Shores – 19 de abril – PS5

Em Horizon: Forbidden West Burning Shores, ou “Litoral Ardente”, a heroína Aloy deverá visitar a área de Los Angeles, localizada ao sul das terras do Clã Tenakth. Transformado em um arquipélago vulcânico pelo tempo, o local ainda apresenta ruínas da civilização antiga, como o gigantesco letreiro de Hollywood.

Enterrada sob alguns pontos icônicos da cidade, está uma nova grande ameaça à humanidade. Para acessar o conteúdo da expansão, é preciso avançar na campanha até a missão Singularidade. A DLC Horizon: Forbidden West Burning Shores está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 104,90 e exige o game base, Horizon: Forbidden West.

Horizon Forbidden West: Burning Shores traz uma aventura de Aloy exclusiva para o PS5 através de um DLC em Los Angeles — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

The Mageseeker: A League of Legends Story – 18 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Nova história do universo de League of Legends, The Mageseeker é um spin-off indie 2D criado pelo estúdio Digital Sun. Ele acompanha a história de Sylas, um mago renegado e prisioneiro na cidade de Demacia, onde os Caçadores de Magos mantêm a ordem ao aprisionar ou recrutar à força todos que usam magia. Após se libertar, Sylas lidera uma revolução para trazer a liberdade da magia de volta ao local, usando como armas as próprias correntes que o aprisionaram.

The Mageseeker: A League of Legends Story está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 159,90. Em PCs (via Steam, Epic Games Store e GOG Galaxy), o game sai por R$ 88,99.

The Mageseeker: A League of Legends Story traz um jogo spin-off baseado no universo de LoL com o personagem Sylas — Foto: Reprodução/Steam

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 21 de abril – SW

Depois de uma série de atrasos, a coletânea Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp chega ao Nintendo Switch com remakes em 3D de Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising. Ambos os games são de estratégia em turnos, nos quais o usuário controla o exército de uma das quatro principais nações: Orange Star, Blue Moon, Green Earth e Yellow Comet.

O remake traz vários modos extras, como multiplayer competitivo para até 4 pessoas (revezando em turnos em um mesmo Nintendo Switch ou com 4 consoles separados), multiplayer online, missões especiais no modo War Room e criação de seus próprios mapas. O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp traz clássicos jogos de estratégia do Game Boy Advance com visuais atualizados e novos modos no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

God of Rock – 18 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Desenvolvido pela produtora brasileira Modus Studios Brazil, God of Rock é um título que combina luta e ritmo. Nele, o Deus do Rock decidiu ressuscitar 12 dos maiores músicos do universo para batalharem entre si. Os combates misturam ataques, golpes especiais e notais musicais para decidir quem irá conquistar um palco mundial.

Além do modo campanha, há também o de multiplayer local e online ranqueado, com 40 músicas originais e um editor de faixas para dar seu toque pessoal nas canções. O título está disponível para PS5 e PS4 por R$ 149,50, para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 112,45, e para PC (via Steam).

God of Rock traz combates musicais da produtora brasileira Modus Studios Brazil — Foto: Reprodução/Steam

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – 20 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly é um game que se passa em uma versão alternativa de Seattle, onde humanos, orcs, elfos e outras raças coexistem desde os primórdios dos tempos. Neste ambiente, o jogador é um barista que precisa escutar as histórias de seus clientes e criar um drinque para acalentar suas almas.

A jogabilidade permite experimentar com diferentes ingredientes, como chá, café, gengibre, menta, chocolate e outros, para criar suas próprias bebidas e ainda decorá-las com desenhos na espuma. O jogo está disponível para PS5 e PS4 por R$ 74,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 54,95, para Nintendo Switch por R$ 77,96 e para PC (via Steam e GOG (GOG Galaxy).

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly é um jogo indie sobre ouvir histórias de personagens e oferecer bebidas reconfortantes a eles — Foto: Reprodução/Steam