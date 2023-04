Jogos famosos são destaques nos lançamentos da semana; confira

Sherlock Holmes: The Awakened é remake do clássico de 2007 — Foto: Reprodução/Steam - Publicidade-

Ghostwire: Tokyo – 12 de abril – XBSX/S

Anteriormente exclusivo do PlayStation 5 (PS5), Ghostwire: Tokyo foi uma das últimas obras de Shinji Mikami, criador de Resident Evil 4 e The Evil Within. O game de ação em primeira pessoa coloca jogadores no papel de Akito, um jovem possuído por um espírito chamado KK e, que, por isso, se torna um dos poucos sobreviventes quando toda a população de Tóquio desaparece em uma névoa sobrenatural. Agora, armado com poderes, ele terá que cruzar ruas infestadas de yokais, espíritos malignos e demônios do folclore japonês, enquanto busca por sua irmã.

A versão do Xbox Series X/S incluirá a mais recente atualização do jogo: O Fio da Aranha (Spider’s Thread). Este novo pacote traz novas áreas para explorar, novas habilidades para usar e dominar, melhorias para o game em geral e um modo foto. Além disso, ele também está com legendas e dublagem em português brasileiro (PT-BR). O título está disponível para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 299,95. Ele também está incluso nos serviços de assinatura Xbox Game Pass, PC Game Pass, PS Plus Extra e Deluxe.

Ghostwire Tokyo é um game de ação em primeira pessoa com elementos sobrenaturais do folclore japonês — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Sherlock Holmes: The Awakened – 11 de abril – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Neste remake feito do zero do clássico Sherlock Holmes: The Awakened de 2007 jogadores irão entrar no papel do detetive mais famoso do mundo para encarar algo que desafia toda a razão e lógica, o mito de Cthulhu de H.P. Lovecraft. A curiosa mistura de mundos se passa em 1882, época em que Sherlock Holmes e John Watson ainda eram colegas de quartos resolvendo seus primeiros casos. Quando a dupla encontra um grupo de cultistas dispostos a sacrificar tudo para trazer um mal ancestral de volta, Holmes se envolve em uma jornada que beira a insanidade para impedi-los.

No papel de Sherlock Holmes será possível explorar o mundo, investigar em busca de evidências, resolver quebra-cabeças, chegar a conclusões por meio de um sistema de dedução, encarar perigos de armadilhas pelo caminho e mais. Sua aventura irá incluir investigar uma série de desaparecimentos pela Europa e Estados Unidos, o que levará o detetive por áreas desde a rua Baker Street em Londres até um hospital psiquiátrico na Suíça e um pântano na Louisiana, nos EUA.

Sherlock Holmes: The Awakened traz o detetive mais famoso do mundo e seu parceiro Dr. Watson em uma aventura contra o mito de Cthulhu de H.P. Lovecraft — Foto: Reprodução/Steam

Sherlock Holmes: The Awakened está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 214,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 169 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG por R$ 123,99 e Epic Games Store por R$ 155. Nas lojas Steam e GOG (GOG Galaxy) é importante ficar atento para não confundir o remake com a remasterização do original, intitulado Sherlock Holmes: The Awakened (2008).

Process of Elimination – 11 de abril – PS4, SW

Na misteriosa ilha de Morgue, um grupo de 14 detetives da “Detective Alliance” se reúne para tentarem colocar um fim a uma onda de homicídios em série e descobrirem a identidade do assassino intitulado Quartering Duke. No papel de Wato Hojo, um jovem estudante que deseja se tornar um grande detetive, jogadores terão que resolver esse mistério para sobreviverem, após descobrirem que o assassino está entre eles.

O game traz uma jogabilidade que mistura estratégia e visual novel, no qual o jogador move detetives pelo mapa como em um jogo de tabuleiro e usa suas habilidades para encontrar pistas. No entanto, os detetives possuem grandes egos e preferem trabalhar sozinhos, então é difícil controlá-los. Process of Elimination está disponível para Nintendo Switch por R$ 209,99.

Process of Elimination é um jogo de detetive no qual várias mentes brilhantes se unem em uma jogabilidade de tabuleiro para descobrirem um assassino entre eles — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Mega Man Battle Network Legacy Collection – 14 de abril – PS4, SW, PC

Os clássicos jogos da série Mega Man Battle Network lançados nos anos 2000 para o Game Boy Advance estão de volta nos consoles modernos em uma coletânea com filtros gráficos e extras. A série de games conta a história do jovem estudante Lan que conta com seu NetNavi MegaMan.EXE, uma espécie de mistura entre bichinho virtual e assistente com inteligência artificial.

Juntos eles vivem aventuras que começam na escola e levam a dupla a enfrentar ameaças reais tanto no mundo físico quanto virtual, com exploração de cenários isométricos e batalhas em turnos que usam “Chips” para ataques.

Mega Man Battle Network Legacy Collection traz 10 clássicos jogos de MegaMan.EXE do Game Boy Advance para os consoles atuais — Foto: Reprodução/Steam

A coleção inclui os títulos Mega Man Battle Network 1 a 6, os quais compõem toda a história da série, mas lista 10 títulos como parte da coleção. Isso devido a versões duplicadas que passaram a ser lançadas desde Mega Man Battle Network 3 Blue e White, versões com leves diferenças para incentivar trocas e confrontos.

Alguns dos títulos possuem diferenças maiores e até protagonistas diferentes. A coletânea traz também 499 cartas que antes eram exclusivas do Japão e um modo “Buster Max” no qual seu poder de ataque é multiplicado por 100 para encerrar batalhas rapidamente e focar apenas na história.

Mega Man Battle Network Legacy Collection está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 259,50, para Nintendo Switch por R$ 259 e para PC pela loja digital Steam por R$ 199,90. A coletânea também será vendida em volumes 1 e 2 separados, o primeiro com Mega Man Battle Network 1 a 3, enquanto o segundo terá os capítulos 4, 5 e 6.

TRON: Identity – 11 de abril – SW, PC

A série de filmes TRON inspirou um novo game de quebra-cabeça com estilo visual novel desenvolvido pela equipe da Bithell Games de Mike Bithell, conhecidos pelo premiado Thomas Was Alone e Subsurface Circular. O jogo se passa em um universo virtual esquecido pelo seu criador, sem interação de usuários e dominado por programas que ficaram para trás.

No papel de um programa detetive chamado Query, jogadores terão que investigar personagens e suas memórias para resolver um mistério repleto de variáveis desconhecidas. Apenas se sabe que algo foi roubado, mas não o que seria, de quem foi tomado ou por quem foi levado.