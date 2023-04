Joia rara? Não, moeda rara! Como 1 real pode ser vendido por R$ 10 mil

Você é uma dessas pessoas que adora caçar tesouros perdidos por aí? Saiba que existe uma moeda de 1 real que pode valer uma verdadeira fortuna se for encontrar. Trata-se de um item raríssimo, com poucas unidades em circulação. Na verdade, a sua raridade se dá justamente pelo fato de que essa unidade de real jamais deveria ter chegado ao público.

Descubra qual é a moeda de 1 real que vale 10.000 vezes mais

- Publicidade-

Uma moeda de 1 real com a característica certa pode valer quase R$ 10 mil nas mãos de um colecionador aficionado por dinheiro antigo. Para isso, é imprescindível que ela esteja em perfeito estado de conservação, ou seja, como se acabasse de ser cunhada. Além disso, precisa ser uma moeda específica.

A moeda de 1 real que vale tanto assim foi lançada em 1998 e possui uma letra “P” gravada ao lado do numeral. De acordo com o perfil “RNF Coleções” no TikTok, o objeto tem o potencial de custar uma verdadeira fábula. Isso porque essa moeda jamais deveria ter entrado em circulação.

O que significa a letra “P” na moeda?

A letra “P” gravada ao lado do número 1 faz referência ao termo “Prova”. Isso significa que a moeda em questão foi utilizada apenas como teste, para analisar a qualidade da fabricação. Era para ser um item utilizado apenas pelo Banco Central e autoridades responsáveis à emissão de dinheiro no Brasil.

No entanto, algumas dessas moedas de 1 real foram extraviadas e se tornaram itens de colecionador. Foram pouquíssimas unidades desviadas, sendo que as pessoas que as tem podem conseguir um valor realmente alto com a sua venda. Conforme mencionado acima, uma moeda dessas em perfeito estado pode custar até R$ 10 mil.

Aliás, existem diversas outras moedas de real que podem valer pequenas fortunas, sendo que algumas estão circulando entre os consumidores até hoje. Vale a pena dar uma olhada no seu cofrinho antigo para ver se não ter nada de valioso ali dentro.