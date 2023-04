Jomar marca nos acréscimos e Humaitá empata com Galvez

Mesmo com o gramado bastante pesado, Galvez e Humaitá realizaram uma grande partida no Florestão neste domingo, 16, no fechamento da 1ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. Radames fez 1 a 0 para o Galvez cobrando falta e nos acréscimos o zagueiro Jomar, de cabeça, empatou o confronto.

Cheio de alternativas

Galvez e Humaitá realizaram um jogo cheio de alternativas e boas jogadas. Após o gol, o Galvez passou a se defender e foi pressionado pelo Tourão até o gol de empate.

“Foi um gol importante. Esse turno é decisivo e perder fica complicado para conquistar a recuperação”, comentou Jomar.

Grande atuação

O zagueiro Jô, do Galvez, teve uma atuação destacada no confronto.

Próximos confrontos

São Francisco x Humaitá

Rio Branco x Atlético

Na quarta, 19, a partir das 15 horas, no Florestão.