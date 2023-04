JV diz que vai ajudar madeireiras do Acre após suspensão do Ibama por investigações de ilegalidade

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, participou de uma conversa com o ContilNet Notícias e comentou sobre a reunião que teve com os empresários de indústrias florestais.

O ex-governador do Acre, discutiu acerca da suspensão das atividades dessas empresas devido ao protocolo de investigação do Ibama. “Tiraram as indústrias do sistema do Ibama enquanto fazem as fiscalizações, vou voltar pra Brasília e tentar ajudar”, comentou Viana.

Ele ainda destaca suas opiniões sobre o que foi feito durante o Governo Bolsonaro. “O governo passado praticamente destruiu o Ibama, ele estimulava invasão de terras indígenas e isso danificava o comércio de produtos acreano lá fora”, disse Jorge.

“Tudo bem fiscalizar mas não pode exagerar e paralisar as empresas. Fiscaliza com as empresas funcionando, se tiver algum errado, que eu acredito que a maioria está legalizada, não tenho dúvida nenhuma”, salientou.

Na oportunidade, ele também realçou que seu discurso no país chinês foi tirado do contexto e que em nenhum momento quis vilanizar o agronegócio. “No meu governo nós livramos o Acre da aftosa, criei o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), fiz o zoneamento, eu sempre trabalhei em parceria com a agropecuária”, finalizou.