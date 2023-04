Jorge Viana rebate críticas ao seu discurso na China e diz que exportações vão trazer milhões para o Acre

Neste sábado (08), o ex-governador do Acre e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, participou de uma conversa com o ContilNet, durante o podcast Inovação e Tecnologia da colunista Mariana Tavares, onde falou sobre sua atuação no Governo Lula.

Além disso, ele também comentou sobre as recentes polêmicas envolvendo seu nome em um discurso na China, quando falou sobre a questão do Agronegócio no Brasil. JV falou ainda em relação aos planos da Apex Brasil para o Acre, com foco nas relações econômicas de exportação.

Conforme o Viana, eles estão tentando entrar em um acordo com o governo chinês para a exportação de carne. Isso traria milhões de reais pro Acre, e a possibilidade para a habilitação de planta frigorífica é grande. “Vamos fazer uma auditoria online esses dias, eu diria que tem 90 % de chance desse frigorífico ser habilitado”, comentou Viana.

Ele também falou das exportações de porco e frango para o Peru. “Iremos mostrar a qualidade da carne acreana, do produto acreano”, salientou. Jorge fez duras críticas ao governo de Bolsonaro, que brigava com outros países como Argentina, Estados Unidos e China, o que afetava os empresários e as exportações.

“O Brasil não tem que brigar com ninguém, e sim fazer negócio. Vamos viver uma fase de prosperidade. Não cutuquei o agro, não houve nenhuma critica, o agro é um grande patrimônio da economia brasileira e eu tô pra ajudar nisso”, ressaltou o presidente da Apex Brasil.