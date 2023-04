José de Abreu é chamado de “corno manso” e discute com seguidores

José de Abreu discutiu com alguns haters, no Twitter, nesse domingo (16/4), após provocações sobre seu atual relacionamento com a maquiadora Carol Junger, 51 anos mais jovem que ele.

Tudo começou após uma mulher mandar o artista “ir cuidar da sua mulher”. José de Abreu respondeu: “Ela não é idiota como você, sabe se cuidar.”

Nos comentários da publicação, outro internauta chamou José de Abreu de “corno manso”. O ator não deixou passar batido e resolveu responder de forma agressiva.