José Mayer atualiza estado de saúde após internações; confira

José Mayer usou as redes sociais, nesta terça-feira (4/4), para publicar um vídeo onde atualizou seu estado de saúde. O ator esteve internado recentemente, na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, após uma recidiva da doença autoimune Granulomatose com poliangiite.

“Olá, meus amigos, minhas amigas! Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que eu estou bem e recuperado”, começou dizendo.

O artista explicou: “Infelizmente sofri uma recidiva da doença autoimune, Granulomatose com poliangiite, em meados de fevereiro. Voltei a ser internado em 17 de março para que, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro”.

Na sequência, José Mayer agradeceu aos profissionais de saúde que o acompanharam durante o período de internação. “Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico como foi veiculado. Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, ao carinho do público e à imprensa que, ciente da sua responsabilidade, se prontificou a noticiar as informações oficiais divulgadas por minha assessoria”, concluiu.

O artista ficou internado por uma semana, tendo recebido alta médica no dia 25 de março. Na ocasião, a assessoria de Mayer emitiu um comunicado. “Após alta hospitalar, informamos que José Mayer se encontra recuperado e deve seguir agora com acompanhamento médico regular até que se afaste qualquer novo risco de recidiva da doença autoimune Granulomatose com poliangiite. Agradecemos o respeito, o carinho e a preocupação dos fãs e imprensa”, informou.

Duas semanas antes, ele já havia ficado na unidade por alguns dias. O ator, de 73 anos, tem uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias.