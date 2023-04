Jovem de 17 anos morre em frente à Ufac após colisão entre moto e bicicleta

A ciclista Ingrid Souza de Oliveira, de 17 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (24). O acidente aconteceu na frente da Universidade Federal do Acre (Ufac), na BR-364, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a ciclista estava usando fones de ouvido e passando em cima de uma faixa de pedestres, quando foi surpreendida por um entregador que trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan de cor azul que estava sem placa por ter uma semana de uso. No momento do acidente, o semáforo estava aberto para o motociclista, que foi identificado como Gabriel Rocha dos Santos, 20 anos.

Com o impacto, Ingrid foi arremessada e bateu a cabeça no asfalto, desmaiando. Já o entregador Gabriel sofreu escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que ao chegar no local verificou a gravidade do acidente e das lesões e acabou pedindo apoio da ambulância de suporte avançado. No local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à Ingrid e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo a médica Deinviane Medeiros, a ciclista Ingrid sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) gravíssimo e afundamento de crânio. Ela ainda deu entrada na sala de emergência do PS.

Minutos depois, a ciclista Ingrid não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na emergência do hospital. Já Gabriel foi encaminhado por uma outra ambulância até o PS de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos policiais rodoviários federais (PRFs), para os trabalhos de perícia. A moto e a bicicleta foram removidas por um guincho.