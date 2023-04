Jovem de 18 anos tem perna amputada após acidente na Estrada do Calafate

João Pablo da Silva, 18 anos, ficou gravemente ferido e teve a perna amputada após perder o controle e cair de moto na tarde desta sexta-feira (28), na Estrada do Calafate, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, João Pablo trafegava sendo centro-bairro quando acabou caindo de uma motocicleta. Populares que presenciaram o acidente ajudaram a vítima e chamaram a polícia e a ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos a João Pablo, que depois da avaliação, foi analisado pela equipe de socorristas. A vítima teve uma fratura no fêmur direito e a perna direita amputada. Mesmo assim, os paramédicos conseguiram estabilizar e encaminham ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi até o local e constatou que a moto não se encontrava mais na área da queda e que foi levada por populares.