Jovem depila o buço pela 1ª vez e viraliza com resultado desastroso

Uma tiktoker de 20 anos viralizou na rede social ao mostrar o rosto após depilar o buço pela primeira vez. Moradora de Utah, nos Estados Unidos, Giselle Anayeli ficou com a face inchada e vermelha depois de remover os pelos da região com cera fria em casa, sozinha.

Em um vídeo com 2,6 milhões de visualizações até o momento, Giselle aparece com duas tiras de cera fria no rosto e, após a remoção dos pelos, com a face extremamente vermelha e inchada. O buço da jovem chegou a ficar com vincos.

“O inchaço e a vermelhidão só passaram depois de duas horas”, relatou a tiktoker ao responder um dos comentários da publicação.

Seguidores da jovem a compararam com Grinch, monstro de filmes natalinos, e idosos. “Você está parecendo um senhorzinho”, escreveu um usuário da plataforma. Sobre a comparação com o arqui-inimigo do Natal, Giselle declarou: “Morri com os comentários do Grinch. Minha mãe disse a mesmíssima coisa”.

Ao ser questionada sobre o que deu errado durante a depilação caseira, a tiktoker limitou-se a dizer: “Quase tudo”. Depois, no entanto, confessou ter deixado a cera em contato com o rosto por mais tempo do que deveria.

Assista ao vídeo: