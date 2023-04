Jovem desabafa sobre “esquecimento do Acre” durante alagação, post viraliza e famosos compartilham

O estudante acreano, Roberto Júnior, compartilhou um post em suas redes sociais sobre a situação de alagação do Acre. A publicação teve mais de 4 milhões de visualizações e diversos artistas como Juliette, Pepita, Joelma e Gil do Vigor compartilharam.

Desde a quinta-feira (23), a população do Acre passa por uma situação de vulnerabilidade em razão da forte chuva que ocasionou as enchentes no estado. Foram cerca de 90 bairros atingidos e mais de 11 mil pessoas desalojadas.

Muitas famílias perderam absolutamente tudo na catástrofe natural, e precisaram ir para abrigos provisórios providenciados pelos municípios e o Governo do Estado. Ainda na publicação, o jovem salienta a falta de apoio da grande mídia, empresários e artistas.

Ele também menciona que a atriz Viola Davis, ganhadora do prêmio do Oscar, repercutiu a situação, mas conforme ele, no âmbito nacional, o Acre não teria essa mesma visibilidade. “Somos importantes até onde convém”, comentou Roberto.

A publicação conta com a situação do estado sendo descrita com precisão. Ele pede ajuda e expõe os contatos das instituições que estão ajudando as vítimas da alagação, mostrando vídeos da cidade de Rio Branco em diversos pontos tomados pelas águas. Foram mais de 70 mil likes, 22 mil compartilhamentos e totalizou 4,3 milhões de visualizações.

“A foto estava circulando nas redes sociais, achei interessante e peguei para utilizar no tweet. Não esperava que tivesse essa repercussão, já vinha falando um pouco nas redes sociais sobre, mas não tinha essa repercussão. Quando começou a subir os números, fiquei muito surpreso e de noite a Juliette compartilhou e os números cresceram mais ainda”, explicou o estudante de administração em entrevista ao g1.