Jovem é morto com 10 tiros e outro é baleado na Cidade Nova; vídeo

O jovem José Renilson Afonso da Silva, de 24 anos, vulgo “Trakinas”, foi executado com 10 tiros e o outro jovem, identificado como Jefferson Daniel Alves da Silva, 20 anos, foi ferido a tiros na noite desta quarta-feira, 12, na Praça da Juventude, localizada na rua Palmeiral, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, José Renilson estava na companhia da esposa, após chegar em uma motocicleta modelo Titan, de cor prata e placa MZW-2B17, na quadra poliesportiva para assistir a um jogo de futebol. Neste momento, José cumprimentou Jefferson com um aperto de mão e logo foi surpreendido por dois criminosos que desceram de uma caminhonete de cor preta na rua Palmeiral.

- Publicidade-

A dupla estava armada e disparou vários tiros contra José, que foi atingido por pelo menos 10 tiros nas regiões do peito, costas, cabeça, abdômen, perna, mão, braço e nádegas. Foram pelo menos 20 tiros efetuados de forma aleatória, que acabaram acertando também Jefferson com um disparo no braço esquerdo. Após a ação, os bandidos saíram correndo e entraram na caminhonete e fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de José Renilson. Jefferson foi socorrido pelos paramédicos e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb).

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.