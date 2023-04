Jovem em situação de rua é atingido com facada no peito em Rio Branco

Um homem em situação de rua identificado como João Vitor Leite, 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (17), após uma discussão com outros dois moradores de rua. O crime aconteceu nas proximidades do Centro Pop (Centro de referência especializado em pessoas em situação de rua), localizado na rua Benjamin Constant, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava caminhando pela rua Benjamin Constant, quando foi abordado por outro conhecido dele, que também é morador de rua. No meio da conversa, acabou ocorrendo um desentendimento entre João e o autor do crime que estava posse de uma faca e desferiu uma facada no peito da vítima. Após a ação, o acusado fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor do crime e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC), agiram rápido e uma rápida investigação encontraram o autor da facada, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DEIC.