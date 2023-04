Jovem em vídeo com irmão de Virginia é adolescente e está com ele há 3 meses

A coluna LeoDias revelou um novo vídeo em que William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, aparece ao lado de uma outra mulher. Este espaço conseguiu obter detalhes sobre o novo caso de traição. De acordo com fontes que estavam na mesma festa em que o empresário, no último dia (1º/4), em Jussara, a jovem com quem o homem aparece no vídeo é menor de idade, de apenas 17 anos.

Ainda de acordo com as fontes, William tem um relacionamento com ela há 3 meses e eles se encontram todas as vezes que o empresário vai até a cidade.

Fontes próximas da jovem contam que William costuma buscá-la de carro em frente ao bar Panças, conhecido na cidade. Geralmente eles seguem dali para a própria fazenda do empresário ou para um motel na saída do município de Jussara, também conhecido na região.

William e a moça trocam conversas no WhatsApp e são vistos juntos em eventos, aos quais, ainda de acordo com as fontes, ele faz questão de “bancar todas as amigas” da moça. Em troca, no entanto, o uso de celulares perto dele é proibido.

William se relaciona com a influenciadora Mellody Barreto, que está grávida e espera o primeiro filho do casal. Virginia Fonseca é madrinha do primogênito.